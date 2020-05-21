Fenerbahçe'nin istediği Omar Elabdellaoui için rakip Galatasaray!
Fenerbahçe ve Galatasaray, bu yaz transfer döneminde de birçok kez karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli kulübün transfer listesinde bulunan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için G.Saray’ın da devrede olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili Mauricio Isla'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devrede.
EVET DERSE HEMEN ÜÇ YILLIK İMZA
Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal. Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon euro olduğunu ifade etti. Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Bu sezon ligde 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de çıkan Norveçli sağ bek, milli takımda da 44 kez forma giydi
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