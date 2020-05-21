21 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin istediği Omar Elabdellaoui için rakip Galatasaray!

ve , bu yaz transfer döneminde de birçok kez karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli kulübün transfer listesinde bulunan Norveçli sağ bek için G.Saray’ın da devrede olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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F.BAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ! G.SARAY DEVREDE

sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili 'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, forması giyen Norveçli sağ bek ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için da devrede.

EVET DERSE HEMEN ÜÇ YILLIK İMZA
Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal. Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon euro olduğunu ifade etti. Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.

İSTİKRAR ABİDESİ
Bu sezon ligde 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de çıkan Norveçli sağ bek, milli takımda da 44 kez forma giydi

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