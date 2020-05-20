20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Başkanı Alexander Ceferin Avrupa kupaları açıklaması

UEFA Başkanı Alexander Ceferin Avrupa kupaları açıklaması

Başkanı , koronavirüs nedeniyle ara verilen Avrupa kupaları hakkında açıklama yaptı. Ceferin, Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
UEFA'DAN AVRUPA KUPALARI AÇIKLAMASI

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Ceferin, UEFA ve UEFA 'nin geleceği hakkında Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.

Sezonu tamamlamak istediklerini belirten Ceferin, "Planımız ağustos ayı sonuna kadar bitirmek. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Ne olacağını bilemezsiniz ama işler (koronavirüs salgını) sakinleşiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da liglerin yüzde 80'inin yeniden başlayacağını dile getiren UEFA Başkanı, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin neden oynanmaması gerektiğini anlamıyorum." yorumunu yaptı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA