20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kasımpaşa test sonuçlarını açıkladı

Kasımpaşa test sonuçlarını açıkladı

, koronavirüs salgını nedeniyle bugün takım halinde teste girdi. Kasımpaşa, yapılan yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
KASIMPAŞA TEST SONUÇLARINI AÇIKLADI

Kulübü bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA