Beşiktaş transferde gaza basıyor! Bryan Linssen harekatı
Siyah beyazlı yönetim bu sezon transfer politikasını, bonservis bedeli olmayan futbolcular üzerinden yürütüyor. Beşiktaş bu kapsamda, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Yeni sezon planlamasında pahalı isimleri gönderip, maliyeti daha uygun bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı.
14 GOL ATMIŞTI...
Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde Vitesse forması altında 24 karşılaşmaya çıkan Linssen, attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle göz doldurdu. Piyasa değeri 2.4 milyon euro olan Linssen'in Beşiktaş'tan imza parası almayacağı da öğrenildi.
1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da görüşü alınarak transfer süreci yürütülen Hollandalı oyuncuya, sezonluk 1 milyon euro teklif edildiği ve temasların sorunsuz ilerlediği belirtildi. Vitesse'de toplam 113 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu attığı 47 gol ve 20 asistle takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.
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