20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Beşiktaş transferde gaza basıyor! Bryan Linssen harekatı

Siyah beyazlı yönetim bu sezon politikasını, bonservis bedeli olmayan futbolcular üzerinden yürütüyor. bu kapsamda, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu 'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BEŞİKTAŞ TRANSFERDE GAZA BASIYOR!

Yeni sezon planlamasında pahalı isimleri gönderip, maliyeti daha uygun bir kadro oluşturmak isteyen , çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu 'le anlaşmaya vardı.

14 GOL ATMIŞTI...
Geçtiğimiz sezon 'nde Vitesse forması altında 24 karşılaşmaya çıkan Linssen, attığı 14 gol ve yaptığı 6 asistle göz doldurdu. Piyasa değeri 2.4 milyon euro olan Linssen'in Beşiktaş'tan imza parası almayacağı da öğrenildi.

1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da görüşü alınarak süreci yürütülen Hollandalı oyuncuya, sezonluk 1 milyon euro teklif edildiği ve temasların sorunsuz ilerlediği belirtildi. Vitesse'de toplam 113 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu attığı 47 gol ve 20 asistle takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.

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