19 Mayıs 2020, Salı
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Beşiktaş koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Kulübü, koronavirüs testleri hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada koronavirüs testlerinin hepsinin negatif çıktığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020
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BEŞİKTAŞ TESTLERİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Kulübü, yapılan tüm korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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