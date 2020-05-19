19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri 4 büyüklerin statlarında İstiklal Marşı çaldı

4 büyüklerin statlarında İstiklal Marşı çaldı

, , ve 'un stadyumlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İstiklal Marşı çalındı.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
ABONE OL
4 BÜYÜKLERİN STATLARINDA İSTİKLAL MARŞI ÇALDI

, , ve 'un stadyumlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İstiklal Marşı çalındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA