4 büyüklerin statlarında İstiklal Marşı çaldı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadyumlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İstiklal Marşı çalındı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadyumlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İstiklal Marşı çalındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
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