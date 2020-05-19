19 Mayıs 2020, Salı
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Medipol Başakşehir'den koronavirüs açıklaması: Tüm testler negatif çıktı

Son dakika haberi... Kulübü; futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, antrenmanlarına iki grup halinde devam edecek.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020
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BAŞAKŞEHİR'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan COVID-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir."

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