11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Premier Lig'in başlaması için hükümet onayı verdi

Premier Lig'in başlaması için hükümet onayı verdi

İngiliz hükümetinin 'in 'da başlaması için onay verdiği ifade edildi. 'de liglerin korona virüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.

SPOR
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
PREMİER LİG'DE FLAŞ GELİŞME! LİGLER YENİDEN...

Korona virüs salgını nedeniyle spor karşılaşmalara verilen aranın ardından şimdi de konu ne zaman ve nasıl başlayacağı. İngiliz hükümeti, yarın gelecek ay profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak. Konuyla ilgili olarak 'in 'da başlayacağı ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran'da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak.

İngiltere'de liglerin korona virüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.

Premier Lig'de maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Flaş iddia PREMİER LİG'DE MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? FLAŞ İDDİA

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA