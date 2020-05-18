18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri Olayların adamı Mbaye Diagne'den şaşırtan paylaşım

Olayların adamı Mbaye Diagne'den şaşırtan paylaşım

'dan kiralık olarak 'nın takıma giden , takımın şampiyonluk fotoğrafında kendini göremeyince, 'in yerine kendi fotoğrafını ekleyerek paylaştı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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OLAYLARIN ADAMI MBAYE DİAGNE'DEN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

'dan kiralık olarak 'nın takımına giden ancak tarafından kadro dışı bırakılan , kulüp tarafından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında kendisini göremeyince ilginç bir yönteme başvurdu.

Belçika ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafında olmayan Diagne, aynı fotoğrafta Philippe Clement'in yerine kendini ekleyerek hesabından takipçileri ile paylaştı.

Belçika'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen ligler tescil edilmiş, Club Brugge de şampiyon olmuştu.

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