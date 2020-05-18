18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Neymar tedirgin: Bana endişe veriyor

Fransız ekibi Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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NEYMAR TEDİRGİN: BANA ENDİŞE VERİYOR

, internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.

Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Maç eksikliğimi telafi etmek için normalden daha fazla antrenman yapıyorum." yorumunu yaptı.

Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor. Oynamayı, rekabeti ve takım arkadaşlarımı gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan şampiyon ilan edilmişti.

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