Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısına dudak uçuklatan fiyat!
NBA'nin efsane isimlerinden Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabıları, açık artırmayla 560 bin dolara satıldı.
Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın NBA'de Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırma ile satışa çıktı. Müzayede şirketi Sothebys'ın internet sitesinden yapılan açık arttırmada ayakkabıların 100 ile 150 bin dolar değer alması beklenirken, rekor fiyata satıldı. Jordan'ın 1985 yılında giydiği imzalı ayakkabılar 560 bin dolara alıcı buldu.
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