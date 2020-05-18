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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Dijital ortamda kutlayacağız

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BAKAN AÇIKLADI: DİJİTAL ORTAMDA KUTLAYACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

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