İşte Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e teklifi

Beşiktaş ile sözleşmeleri bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Sağ bek ve sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu iki oyuncu konusunda "bekle-gör" taktiğini uygulama kararı aldı.