18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri İşte Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e teklifi

İşte Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e teklifi

'la sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan ve ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün, her iki oyuncu da yaptığı sözleşme teklifi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL'E TEKLİFİ

ile sözleşmeleri bitecek ve , uzun süredir 'nin gündeminde yer alıyor. Sağ bek ve sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu iki oyuncu konusunda "bekle-gör" taktiğini uygulama kararı aldı.

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