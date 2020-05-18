İşte Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e teklifi
Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün, her iki oyuncu da yaptığı sözleşme teklifi ortaya çıktı.
Beşiktaş ile sözleşmeleri bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Sağ bek ve sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu iki oyuncu konusunda "bekle-gör" taktiğini uygulama kararı aldı.
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