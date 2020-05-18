Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! İkisine de talip oldular
Galatasaray'ın başarılı savunma ikilisi Marcao ve Luyindama, Avrupa kulüplerinin transfer listesine bulunuyor. Sarı kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın iki stoperi Luyindama ve Marcao Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu. Sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyindama ve Marcao düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor.
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