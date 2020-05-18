Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! İkisine de talip oldular

Galatasaray'ın iki stoperi Luyindama ve Marcao Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu. Sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyindama ve Marcao düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor.