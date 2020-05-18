Lider Bayern Münih 3 puanla başladı!
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin’i 2-0 yendi. Golleri 40. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Benjamin Pavard attı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında başkentteki "An der Alte Försterei" Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.
Bavyera ekibi ilk yarıyı Robert Lewandowski'nin 40. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 80. dakikada Benjamin Pavard ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Müsabakada Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçlerini dirsek temasıyla yaşamaları dikkat çekti.
Lider Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 58'e çıkarttı.
30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.
Öte yandan bugün oynanan diğer maçta Köln sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kaldı.
Köln 33 puanla 10. sırada yer alırken, Mainz 05 de 27 puanla 15. sırada bulunuyor.
Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan Bundesliga'daki maçlar kaldığı yerden dün seyircisiz olarak yeniden başlamıştı.
Alman hükümeti ve yerel yönetimler, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarısının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceği kararını vermişti.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Yönetim Max Kruse'yi satış listesine koydu!
- Özil’den anlamlı hareket! 120 aileye yardım ulaştı
- Ozan Kabak Schalke'den ayrılıyor mu?
- Dilmen F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
- Süper Lig ne zaman başlayacak?
- Yattara'dan yıllar sonra gelen Real Madrid itirafı
- Faruk Süren'den 20 yıl sonra gelen itiraf!
- Yeni sezon formaları internete sızdı
- Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu!
- Rıza Çalımbay'dan flaş sözler: Çok büyük yanlış
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler kaça kadar açık? 18 Mayıs sokağa çıkma yasağı A101, ŞOK, BİM, Migros çalışacak mı?
- Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?
- ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları
- Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?
- Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?
- THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)