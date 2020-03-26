Avrupa Ozan Kabak'ı konuşuyor! Bonservisi dudak uçuklattı
Genç yaşında Galatasaray'dan Alman devi Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, gururumuz oldu. 1.5 yıl önce 500 bin Euro piyasa değeri bulunan 19 yaşındaki Ozan Kabak, 43.5 milyon Euro’luk yeni değeriyle 2000 ve sonrasında doğan en pahalı oyuncular sıralamasında 11. sırada yer aldı.
İsviçre'de yer alan CIES adlı Futbol Gözlem Evi, çarpıcı bir araştırmanın altına imza attı. Buna göre Avrupa'da 2000 ve sonrasında doğan futbolcuların listesi çıkartıldı. 50 kişilik listede iki Türk futbolcu da yer aldı. Galatasaray'da oynamaya başladığı dönemde, Ekim 2018'de 500 bin Euro değeri bulunan Ozan Kabak, listenin 11. sırasında yer aldı. 19 yaşındaki stoper, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro'ya çıkartarak önemli bir başarının altına imza attı. Öte yandan milli futbolcunun takım arkadaşı Ahmet Kutucu da 7 milyon Euro ile listenin 49. sırasına adını yazdırdı.
DEVLERLE YARIŞIYOR
Araştırma şirketinin yaptığı listede dikkat çeken bir detay ise ilk 2 sıradaki isimler oldu. Ozan Kabak bu anlamda devlerle yarışırken, Alman ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen Jadon Sancho, 198.5 milyon Euro ile zirvede yer aldı. Yine Dortmund ekibinde görev yapan, devre arasında Salzburg'dan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland, 101 milyon Euro ile 2.sıraya yerleşti. Bu iki yıldız haricinde 100 milyon Euro barajını geçen futbolcu bulunmuyor.
Ozan, bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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