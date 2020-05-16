UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den ligler hakkında açıklama
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler ve Avrupa kupaları hakkında konuştu. Ceferin, "Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek." dedi.
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını şimdilik iptal etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Ceferin yaptığı açıklamada, "Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok. Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum." dedi.
"SEZONU BİTİRMEYECEK OLANLAR..."
Yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulunan Ceferin, şu anda olumsuz senaryoları düşünmek istemediğini belirterek, "Her şey olabilir, işler iyi de kötü de gidebilir. Biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa kupalarını noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa kupalarını iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok." ifadelerini kullandı.
Sloven futbol adamı, ağustos ayında sezonu tamamlama planlarına değinerek, şunları kaydetti:
"Dünyada sadece Covid-19 zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim. Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupalarında ön eleme oynayacak. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."
DİĞER SPOR HABERLERİ
- F.Bahçe'ye bir şok daha! O da virüse yakalandı
- Ünder'e sürpriz teklif! İngiliz ekibi istiyor
- Beşiktaş'ta şoke eden Burak Yılmaz iddiası!
- Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu
- Trump'tan koronavirüs aşısı hakkında açıklama
- Galatasaray stopere El Turco'yu getiriyor
- Slaven Bilic 15 milyon dolar tazminat kazandı
- Başkan Çebi'den corona virüs açıklaması
- Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı?
- Cengiz'in doktoru açıkladı: Kemoterapi görecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu