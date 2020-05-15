15 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberleri... A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020
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GALATASARAY'DA BİR PERSONELDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Takımı oyuncuları, teknik direktör , teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve 'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.

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