Slaven Bilic 15 milyon dolar tazminat kazandı
Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, eski kulübü Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a karşı açtığı davayı kazandı. Kulüp, Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic'in, 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı Al Ittihad'da haksız şekilde sözleşmesinin fesh edildiğine karar veren FIFA, Suudi Arabistan kulübüne ağır bir fatura çıkardı.
Şubat 2019'da görevine son verdiği Slaven Bilic, 2021'e kadar devam eden sözleşmesinin haksız yere sonlandırıldığını belirterek FIFA'ya gitmişti.
TAZMİNAT 15 MİLYON DOLAR
Hırvat basınında yer alan haberde; davanın karara bağlandığı ve FIFA'nın Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'ın Hırvat teknik adam Slaven Bilic'e 15 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verdiği ifade edildi.
ÖDEME 1 AY İÇİNDE YAPILACAK
İddialara göre FIFA'dan Al Ittihad kulübüne giden yazıda ödemenin 1 ay içerisinde yapılması gerektiği ifade edildi.
KÜME DÜŞMEMEYİ SON HAFTA GARANTİLEMİŞTİ
Slaven Bilic, 2018-2019 sezonunda Al Ittihad'ın başında çıktığı 17 lig maçında 3 galibiyet 5 beraberlik alarak küme düşmemeyi son hafta garantilemişti. Bilic şimdilerde Championship takımlarından West Bromwich Albion'u çalıştırıyor.
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