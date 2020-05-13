Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri Fenerbahçe, teknik direktör krizinde son aşamaya geldi. Nenad Bjelica ile her konuda anlaşan yönetim, ünlü hocayı her an duyurabilir. Fenerbahçe'nin yeni hocası olmaya çok yakın olan Nenad Bjelica'dan ise flaş bir açıklama geldi. Giriş Tarihi: 13.05.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:16
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, en son 2 hafta önce Fenerbahçe ile görüştüğünü söyleyerek, "Şu anda ben de bekliyorum. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum" dedi.
Görüşmeleri doğrulayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.
Bjelica, daha önce Türkiye'de oynamış Hırvat futbolcu ve görev almış Hırvat teknik adamlardan hem ülkemiz hem de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor.
Başarılı çalıştırıcının bunun için başta Slaven Bilic olmak üzere neredeyse herkesle temasa geçtiği öğrenildi. Bjelica'nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.
Bjelica, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Ali Koç, Türkiye'deki en güçlü insanlardan biri. Tüm teklifleri bir kenara koydum, çünkü benimle ilgilenen en büyük kulüp Fenerbahçe!" dedi.