Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Görüşmeleri doğrulayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.