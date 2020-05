Nenad Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe, teknik direktör krizinde son aşamaya geldi. Nenad Bjelica ile her konuda anlaşan yönetim, ünlü hocayı her an duyurabilir. Fenerbahçe'nin yeni hocası olmaya çok yakın olan Nenad Bjelica'dan ise flaş bir açıklama geldi.

