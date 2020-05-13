Beşiktaş ilk transferini yaptı! Bonservis ödemeyecek
Mali yönden zor durumda olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını bonservisi elinde olan oyuncular üzerinden yürütüyor. Siyah beyazlı takımın transferdeki ilk icraatı Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala oldu. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncu için bonservis ödemeyecek.
Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
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