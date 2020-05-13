13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Beşiktaş ilk transferini yaptı! Bonservis ödemeyecek

Mali yönden zor durumda olan , çalışmalarını bonservisi elinde olan oyuncular üzerinden yürütüyor. Siyah beyazlı takımın transferdeki ilk icraatı 'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala oldu. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncu için bonservis ödemeyecek.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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BEŞİKTAŞ İLK TRANSFERİNİ YAPTI! BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını yürüten , Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Beşiktaş, 'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

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