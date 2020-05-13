Vedat Muriç kararını verdi! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'nin rekor bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlandığı Vedat Muriç'in transferiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde bulunan golcü oyuncu, kararını verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.
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