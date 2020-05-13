13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Vedat Muriç kararını verdi! İşte yeni takımı

'nin rekor bir bonservis bedeliyle satmaya hazırlandığı 'in transferiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Birçok önemli kulübün listesinde bulunan golcü oyuncu, kararını verdi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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VEDAT MURİÇ KARARINI VERDİ! İŞTE YENİ TAKIMI

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.

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