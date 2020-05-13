13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Fenerbahçeli yöneticinin corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen 'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

Son dakika | Fenerbahçe'de corona virüs şoku! SON DAKİKA | FENERBAHÇE'DE CORONA VİRÜS ŞOKU!

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