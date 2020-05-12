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Son dakika: Hentbol Ligi tescillendi! Şampiyon ilan edilmeyecek

Son dakika haberi... 'de hentbol ligleri sonlandırıldı, alınan karara göre şampiyon ilan edilmeyecek.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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HENTBOL LİGİ İÇİN FLAŞ KARAR! ŞAMPİYON...

Son dakika haberi... 'de hentbol ligleri sonlandırıldı, alınan karara göre şampiyon ilan edilmeyecek.

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