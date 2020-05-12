Son dakika: Hentbol Ligi tescillendi! Şampiyon ilan edilmeyecek
Son dakika haberi... Türkiye'de hentbol ligleri sonlandırıldı, alınan karara göre şampiyon ilan edilmeyecek.
Son dakika haberi... Türkiye'de hentbol ligleri sonlandırıldı, alınan karara göre şampiyon ilan edilmeyecek.
Ayrıntılar geliyor...
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