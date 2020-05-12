Galatasaray'a kötü haber! Arsenal Eray Cömert'in peşinde

İngiliz devi Arsenal, daha önce de takımın gündemine gelen Basel forması giyen Eray Cömert için Galatasaray ile yarış halinde.

Daily Star'ın iddiasına göre Arsenal, daha önce ilgilendiği Eray Cömert'in Basel formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından menajer Mikel Arteta'nın da onayıyla tekrar harekete geçti. Kendilerinin bu doğrultuda Galatasaray ile rekabet etmeleri gerektiği aktarılıyor.

ELNENY TRANSFERİNDEN BERİ BASEL İLE İYİ İLİŞKİLERE SAHİPLER

Fanatik'in haberine göre; oyuncunun Türk kökeninin transfer adına avantaj sağlayabileceğini aktarırken Arsenal'in şimdilerde Beşiktaş forması giyen Elneny'nin transferinde de dikkat çektiği gibi Basel ile iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Arsenal'in savunma hattına takviye adına ilk tercihi olan Dayot Upamecano'nun menajeri Volker Struth'un Sport 1'e oyuncusunun transferine ilişkin açıklamaları sonrası Eray Cömert'e yöneldiği belirtiliyor. Struth, oyuncunun bu yaz Leipzig'den ayrılmasının zor olduğunu belirtmişti.