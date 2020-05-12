12 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaray'dan flaş açıklama: Kulübü bağlamaz

Galatasaray, yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübü temsilen sadece Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarda bulunabileceğini ve bunların dışında yapılan açıklama ve görüşlerin şahsi görüşleri olup, kulübü bağlamadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: KULÜBÜ BAĞLAMAZ

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
" Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir. Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz. Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer taraftan, Futbol A Takımımız 'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir."

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