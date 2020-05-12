Basketbolda alınan karar kulüpleri memnun etti!

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın alınmasını beklediklerini söyledi.

Liglerin oynanmaması yönündeki kararın sevindirici olduğunu belirten Sezgin, "Liglerin tescil edilmesi ve oynanması, insan sağlığından önemli değil. Önemli olan insan sağlığı, aklın yolu bir. Alınan kararı olumlu buluyoruz." dedi.

Sezgin, kulüp olarak liglerin oynanmayacağı kararını beklediklerini, bu nedenle gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Şimdiden gelecek sezon için hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Sezgin, "Önümüzdeki sezon çok başka bir Bursaspor takımı göreceksiniz. Umarım bu karar tüm takımlar için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

ÖNGÖREN: "KARARI DESTEKLİYORUZ"

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören de bu kararın çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Hem genel sağlık, hem de sporcu sağlığının düşünüldüğünü, bu kapsamda mantıklı bir karar alındığını kaydeden Öngören, "Sosyal mesafenin korunulması gereken bir süreç yaşanıyor." dedi.

Öngören, basketbolun temas, kontak sporu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu karar doğru oldu. Basketbol denildiği zaman direkt sosyal mesafe akla geliyor. Sporcuların bu ortamda oynaması mantıklı değildi. Kararı destekliyoruz."

ÇATALOLUK: "HAKKANİYETLİ VE DOĞRU KARAR"

Teksüt Bandırma Sportif Direktörü Turgay Çataloluk da kararı olumlu karşılandıklarını söyledi.

Bu kararın kendileri gibi başka kulüpleri de sevindirdiğini aktaran Çataloluk, "Farklı bir karar çıkması bizce doğru olmazdı. Kararın hakkaniyetli ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Bitmemiş ve sonlanmamış bir yarışma var, bunun sonucunu sahada değil de masa başında belirlemek her açından doğru olmazdı." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğini kaydeden Çataloluk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomik dengemizi tekrar oturtmak ve sonrasında ayağımızı yorgana göre uzatarak bir takım kurmak istiyoruz. Gelecek sene mücadeleden kopmayan, yine gençlere fırsat veren, elbette takviyelerle farklı bir Teksüt Bandırma izleyeceğiz."