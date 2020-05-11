Son dakika: FIBA açıkladı! Basketbol Dünya Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu
Son dakika haberi... FIBA, Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu.
Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.
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