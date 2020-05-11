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Son dakika: FIBA açıkladı! Basketbol Dünya Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi... , Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 'nın - 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BASKETBOL DÜNYA KUPASI'NIN OYNANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 yılındaki , - tarihlerinde düzenlenecek.

Uluslararası Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu.

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.

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