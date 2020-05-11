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Son dakika: Türkiye voleybol liglerinde sezon tescillendi!

Son dakika haberi...Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde bu sezonun, Corona virüsü salgını sebebiyle mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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TÜRKİYE VOLEYBOL LİGLERİNDE SEZON TESCİLLENDİ!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde bu sezonun, Corona virüsü salgını sebebiyle mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı , kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı. Liglerde küme düşme olmayacak. Alt ligden gelen takımlarla gelecek sezon hem kadınlar hem erkeklerde 16 takımla oynanacak.

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