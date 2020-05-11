Son dakika: Türkiye voleybol liglerinde sezon tescillendi!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde bu sezonun, Corona virüsü salgını sebebiyle mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı. Liglerde küme düşme olmayacak. Alt ligden gelen takımlarla gelecek sezon hem kadınlar hem erkeklerde 16 takımla oynanacak.