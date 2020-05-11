Galatasaray'dan TBF'nin tescil kararına itiraz!
Galatasaray'dan Türkiye Basketbol Federasyonu'na liglerin sonlandırılma kararıyla ilgili itiraz geldi. Galatasaray Kulübü'nün Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) erkek ve kadınlarda liglerin oynanarak tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.
Galatasaray Kulübünün Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) erkek ve kadınlarda liglerin oynanarak tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp, TBF'ye yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin akıbetiyle ilgili görüşlerini iletti. Kulüp, liglerin oynanarak tamamlanması yönünde bekleme sürecinden yana olduklarını bildirdi.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftayı 3. sırada tamamlamış, sarı-kırmızılı kadın takımı ise Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. maç sonunda 2. sırada bulunuyordu.
TBF, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.
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