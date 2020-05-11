11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan KAP'a kar açıklaması

, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna sezonun ilk 9 aylık bölümü için kar açıklamasında bulundu. Galatasaray Sportif AŞ tarafından yapılan açıklamada 3,97 milyon lira kar edildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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GALATASARAY'DAN KAP'A KAR AÇIKLAMASI

Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı.

Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.

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