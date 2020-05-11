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Galatasaray'dan Hasan Şaş mesajı

, istifa eden Futbol A Takım Yardımcı Antrenörü 'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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GALATASARAY'DAN HASAN ŞAŞ MESAJI
'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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