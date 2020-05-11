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Son dakika: Galatasaray'da büyük şok! Hasan Şaş istifa etti

Son dakika haberi... teknik kadrosunda yer alan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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GALATASARAY'DA BÜYÜK ŞOK! HASAN ŞAŞ İSTİFA ETTİ

Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

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