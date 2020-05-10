Galatasaray Cenk Özkaçar için devreye girdi

Galatasaray'da gelecek sezon için gençleşme ve yerlileşme hamlesi bütün hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İN DEVREDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre; 1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Galatasaray'ın talip olduğu Cenk için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in devrede olduğu iddia edildi.

2 MİLYON LİRA BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYE HAZIR

Altay alt yapısından çıkan yetenekli oyuncuyu kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılıların 2 milyon lira bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. U21 Milli Takımı'na da çağrılmaya başlayan Cenk'teki potansiyeli gören Galatasaray teknik ekibi bu futbolcunun transfer edilmesi durumunda uzun yıllar formayı giyeceği kanaatinde...

GALATASARAY'IN YERLİ HAMLESİ

Galatasaray'ın Cenk hamlesi, yerli futbolcu çalışmasının son halkası oldu. Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı bitiren ve yine aynı takımdan Erdoğan Yeşilyurt'a talip olan sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan ve Nazım Sangare gibi isimlere de talip... Cim-Bom'da ayrıca Arda Turan ve Semih Kaya gibi kulübün altyapısından yetişen futbolcuların da dönmesi söz konusu.