10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Cenk Özkaçar için devreye girdi

Galatasaray Cenk Özkaçar için devreye girdi

Bu sezon transferde yerliye yönelen Cimbom, Altay’ın genç stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı. Sarı-kırmızılıların, bu oyuncunun bonservisi için 2 milyon lira vermeye hazır olduğu ifade edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.05.2020
ABONE OL
GALATASARAY CENK ÖZKAÇAR İÇİN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'da gelecek sezon için gençleşme ve yerlileşme hamlesi bütün hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı.

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İN DEVREDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Milliyet'in haberine göre; 1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Galatasaray'ın talip olduğu Cenk için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'in devrede olduğu iddia edildi.

2 MİLYON LİRA BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYE HAZIR
Altay alt yapısından çıkan yetenekli oyuncuyu kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılıların 2 milyon lira bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. U21 'na da çağrılmaya başlayan Cenk'teki potansiyeli gören Galatasaray teknik ekibi bu futbolcunun transfer edilmesi durumunda uzun yıllar formayı giyeceği kanaatinde...

GALATASARAY'IN YERLİ HAMLESİ
Galatasaray'ın Cenk hamlesi, yerli futbolcu çalışmasının son halkası oldu. Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı bitiren ve yine aynı takımdan Erdoğan Yeşilyurt'a talip olan sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan ve Nazım Sangare gibi isimlere de talip... Cim-Bom'da ayrıca ve gibi kulübün altyapısından yetişen futbolcuların da dönmesi söz konusu.

Son dakika: Galatasaray yeniden sahalara döndü SON DAKİKA: GALATASARAY YENİDEN SAHALARA DÖNDÜ

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA