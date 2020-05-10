Galatasaray'da Şener Özbayraklı takımdan ayrılıyor!
Süper Lig'e yeniden başlayacak ekipler hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdiler. Ligin dinamik takımlarından biri olan Göztepe ise transferde ses getirecek bir hamle yapmaya karar verdi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan Şener Özbayraklı ile yakından ilgilenen İzmir ekibinin resmi teklif yapması bekleniyor.
Süper Lig'de corona virüs salgını yüzünden maçların ertelenmesiyle çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sürdüren Göztepe, bir yandan da dış transfer arayışlarına ağırlık verdi. Listesine Portekizli golcü Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senagalli Babacar gibi isimleri ekleyen sarı-kırmızılıların, Galatasaray'da gözden çıkarılan sağ bek Şener Özbayraklı ile ilgilendiği iddia edildi. Menajerlerin Şener'i Göztepe'ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği kaydedildi.
Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı. Keçiörengücü'nde futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Bugsaşspor ve Bursaspor'da oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertlilerde 4 sezon forma giyen Şener, bu sezon başında Galatasaray'a imza attı. Ancak Galatasaray'da beklediği süreyi alamayan deneyimli futbolcu, Süper Lig'de yalnızca 5 maça çıktı.
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