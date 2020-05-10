10 Mayıs 2020, Pazar
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Basketbol karşılaşmaları ne zaman başlayacak! Kritik toplantı yarın

, liglerin durumunu yarın gerçekleştireceği toplantıyla değerlendirecek. TBF'den yapılan açıklamaya göre federasyon yönetim kurulu, yarın saat 14.00'te liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecek.

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Giriş Tarihi: 10.05.2020
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BASKETBOL KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK! KRİTİK TOPLANTI YARIN

, liglerin durumunu yarın gerçekleştireceği toplantıyla değerlendirecek.

TBF'den yapılan açıklamaya göre federasyon yönetim kurulu, yarın saat 14.00'te liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecek.

Son dakika: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 1-18 Eylül 2022'ye ertelendi SON DAKİKA: 2021 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI 1-18 EYLÜL 2022'YE ERTELENDİ

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