Futbola dönüş nasıl olacak? TFF'den flaş açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ayrıntılarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün ayrıntılarını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.
TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.
Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.
Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.
Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur."
İnternet sitesinde ek belge olarak açıklanan protokol, iletişim, koordinasyon, tesis yönetimi, güvenlik, antrenman sahaları, soyunma odaları, antrenman aletleri, malzeme odaları, yemek ve ortak alanlar, konaklama, lojistik ve testlerin yönetimi gibi ayrıntılı bir dizi konuyu içeriyor.
Ayrıca açıklanan belgede, şüpheli vakanın yönetimi, pozitif vakaların geri katılımı, test sonuçlarının değerlendirilmesi, pozitif vaka senaryosu gibi önemli konuların yanı sıra, uzaktan antrenmanlar ile antrenman sahasındaki grup halindeki çalışmalara değinildiği görülüyor.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'de yeni dönem! İşte alacağı ücret
- Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
- Brezilya'daki Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü
- Beşiktaşlı futbolcu corona virüse yakalandı!
- Trabzonspor taktik çalıştı
- Porto'ya corona virüs darbesi! İflasın eşiğindeler
- TFF 2. Lig ekibinde korona şoku!
- Fenerbahçe'den flaş corona virüs açıklaması!
- Alman kulübüne korona şoku! Pozitif çıktılar
- Galatasaray Cenk Özkaçar için devreye girdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
- MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
- 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
- Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! (Kısa, uzun)
- 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)
- İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...
- Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
- Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?
- Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
- AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?