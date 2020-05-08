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Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Son dakika haberleri.. Kulübü, futbolcular, teknik direktör ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yaptırdığı koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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GALATASARAY'DA KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Futbol Takımı'nda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir."

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