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Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı kulübün sosyal medya hesabından, Galatasaray Kulübü Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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AĞAOĞLU'NDAN CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor Kulübü Başkanı , Galatasaray Kulübü Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Başarılı bir ameliyat geçiren ve tedavisi yoğun bakında devam eden Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyatı sonrasında açıklama geldi GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'İN AMELİYATI SONRASINDA AÇIKLAMA GELDİ

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