Trabzonspor Kulubü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Başarılı bir ameliyat geçiren ve tedavisi yoğun bakında devam eden Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.