Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyatı sonrasında açıklama geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

Galatasaray'ın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.