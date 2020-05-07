07 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyatı sonrasında açıklama geldi

, ameliyat olan Başkan hakkında açıklamada bulundu. Sarı kırmızılılar tarafında yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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GALATASARAY'DAN MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMASI

Kulübü Başkanı , beyin ameliyatı geçirdi.

Galatasaray'ın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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