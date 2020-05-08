Son dakika: Fenerbahçe'den flaş corona virüs açıklaması!
Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, yapılan Covid-19 testlerinde kulüp personelinden birinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanın iptal edildiğini duyururken, futbol takımı ve teknik ekibin yeniden Covid-19 testine tabi tutulacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, yapılan Covid-19 testlerinde kulüp personelinden birinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanın iptal edildiğini duyururken, futbol takımı ve teknik ekibin yeniden Covid-19 testine tabi tutulacağını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz tarafından Samandıran Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;
Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.
İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.
Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaktır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Celil Hekimoğlu: Tescil veya erteleme istiyoruz
- Özdemir: İyi haberler gelmezse gerekeni yaparız
- Trabzonspor taktik çalıştı
- Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
- Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi
- Mehmet Sepil liglerin başlangıç tarihini değerlendirdi
- Ağaoğlu'ndan Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
- Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı
- FIFA'dan tarihi karar! Oyuncu değişikliği...
- Twente teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?
- Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
- SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
- Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi
- Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?