Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş! 30 milyon Euro gelecek
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Tottenham'ın hocası Mourinho, Kosovalı golcü için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Eğer transfer gerçekleşirse sarı lacivertli takımın, önümüzdeki sezon flaş isimleri takıma kazandırmak için elinde güçlü bir maddi kaynak olacak.
İngiltere Premier Lig'in devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyordu.
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