08 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş! 30 milyon Euro gelecek

'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Tottenham'ın hocası Mourinho, Kosovalı golcü için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Eğer transfer gerçekleşirse sarı lacivertli takımın, önümüzdeki sezon flaş isimleri takıma kazandırmak için elinde güçlü bir maddi kaynak olacak.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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FENERBAHÇE'DE HEYECANLI BEKLEYİŞ! 30 MİLYON EURO GELECEK

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime 'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyordu.

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