08 Mayıs 2020, Cuma
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İtalyan kulübüne corona virüs şoku!

(Serie A) takımlarından Sampdoria, 3 futbolcusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi. Daha önceden testi negatif çıkan bir oyuncunun yeni testinin pozitif olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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İTALYAN KULÜBÜNE CORONA VİRÜS ŞOKU!

(Serie A) takımlarından Sampdoria, 3 futbolcusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testine tabi tutulan 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Daha önceden testi negatif çıkan bir oyuncunun yeni testinin pozitif olduğu ifade edildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir belirti görülmediği ve oyuncuların karantinaya alınarak, ilgili protokoller doğrultusunda durumlarının gözlendiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının İtalya'daki ilk döneminde, Sampdoria'da Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmış, daha sonra bütün oyuncular iyileşmişti.

Serie A'nın yeniden başlamasına yönelik tartışmaların hız kazandığı son günlerde, kulüpler oyuncularını antrenmanlara başlatmadan önce Kovid-19 testinden geçirmeye başladı. Yapılan testler neticesinde bazı futbolcularda yeni koronavirüs vakalarına rastlandığı haberleri geliyor.

Serie A takımlarında dünden bu yana, Torino'da bir oyuncu, 'da 3 oyuncu, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yeni Kovid-19 vakaları olarak kaydedilmişti. Sampdoria, yeni vakaların görüldüğü üçüncü ekip oldu.

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