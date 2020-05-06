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Fabregas'tan Real Madrid için Mbappe önerisi

, 'nin ile anılması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldız Fabregas, Kylian Mbappe'nin Real Madrid için uygun bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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FABREGAS'TAN REAL MADRİD İÇİN MBAPPE ÖNERİSİ

Fransız kulübü Monaco'da forma giyen , adı ile anılan 'nin İspanyol ekibi için çok uygun bir tercih olacağını belirtt.

Fabregas, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki yıldızının güçlü bir fiziğe sahip olduğunu kaydetti.

Mbappe hakkındaki transfer iddialarını değerlendiren Fabregas, "O, en iyi olmak için oldukça istekli bir çocuk. Oyun tarzıyla da Real Madrid gibi bir takıma çok iyi uyar." ifadelerini kullandı.

Beraber futbol oynamak istediği isimlerden birinin Mbappe olacağını aktaran Fabregas, Fransız oyuncunun ilerde Altın Top ödülünü kazanabileceğini dile getirdi.

Fabregas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya'da sezonun iptal edilmesi ihtimaline ilişkin, "La Liga sonlandırılırsa Barcelona şampiyonluğa layık olur." yorumunu yaptı.

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