07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala Kovid-19'u yendi

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala Kovid-19'u yendi

Son dakika haberleri... ’un Arjantinli yıldızı yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı. İlk olarak 21 Mart’ta kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin koronaya yakalandığını açıklayan 26 yaşındaki oyuncunun 6. testi de negatif çıktı.

SPOR
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
YILDIZ FUTBOLCU KOVİD-19'U YENDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İtalya'da da olumsuz bir tablo oluşturdu. Çizme'de artan Covid-19 vakaları futbol takımlarına da sıçramıştı ve 7 hafta önce corona virüsüne yakalanmıştı. Arjantinli yıldızın bir süredir tedavisi devam ediyordu ve formasını giydiği takım olan müjdeli haberi verdi.

Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 hafta önce corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

DYBALA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

1.5 aydır girdiği her corona virüsü testi pozitif çıkan Paulo Dybala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı yendiğini açıkladı.

İşte o sözler; Sonunda corona virüsünü yendim! Yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyor..

.Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA