Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala Kovid-19'u yendi
Son dakika haberleri... Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı. İlk olarak 21 Mart’ta kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin koronaya yakalandığını açıklayan 26 yaşındaki oyuncunun 6. testi de negatif çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İtalya'da da olumsuz bir tablo oluşturdu. Çizme'de artan Covid-19 vakaları futbol takımlarına da sıçramıştı ve Paulo Dybala 7 hafta önce corona virüsüne yakalanmıştı. Arjantinli yıldızın bir süredir tedavisi devam ediyordu ve formasını giydiği takım olan Juventus müjdeli haberi verdi.
Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 hafta önce corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
DYBALA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!
1.5 aydır girdiği her corona virüsü testi pozitif çıkan Paulo Dybala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı yendiğini açıkladı.
İşte o sözler; Sonunda corona virüsünü yendim! Yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyor..
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