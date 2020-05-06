Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala Kovid-19'u yendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İtalya'da da olumsuz bir tablo oluşturdu. Çizme'de artan Covid-19 vakaları futbol takımlarına da sıçramıştı ve Paulo Dybala 7 hafta önce corona virüsüne yakalanmıştı. Arjantinli yıldızın bir süredir tedavisi devam ediyordu ve formasını giydiği takım olan Juventus müjdeli haberi verdi.

Juventus resmi sitesinden yaptığı açıklamada 7 hafta önce corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

DYBALA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!



1.5 aydır girdiği her corona virüsü testi pozitif çıkan Paulo Dybala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı yendiğini açıkladı.



İşte o sözler; Sonunda corona virüsünü yendim! Yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyor..