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Trabzonspor 3 grup halinde çalıştı

Süper Lig'in lideri , üç grup halinde çalışmalarına devam etti. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın katılmadığı antrenmanda, sekiz futbolcudan oluşan üç grup aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020
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TRABZONSPOR 3 GRUP HALİNDE ÇALIŞTI

Süper Lig'in lideri , üç grup halinde çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın katılmadığı antrenmanda, sekiz futbolcudan oluşan üç grup aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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