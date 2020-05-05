İşte Galatasaray'da bileti kesilen 4 futbolcu!
Galatasaray'da sezon sonu yolların ayrılacağı futbolcular belli oldu. Fatih Terim, gelecek sezon kadro planlamasını yaparken, takımda düşünmediği 4 oyuncunun ismini yönetime verdi. İşte sarı kırmızılı takımda bileti kesilen o futbolcular...
Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak. Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.
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