05 Mayıs 2020, Salı
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İşte Galatasaray'da bileti kesilen 4 futbolcu!

'da sezon sonu yolların ayrılacağı futbolcular belli oldu. , gelecek sezon kadro planlamasını yaparken, takımda düşünmediği 4 oyuncunun ismini yönetime verdi. İşte sarı kırmızılı takımda bileti kesilen o futbolcular...

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Giriş Tarihi: 05.05.2020
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İŞTE GALATASARAY'DA BİLETİ KESİLEN 4 FUTBOLCU!

Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan , sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak. Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.

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