İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Rıdvan Dilmen açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? merakla beklenen sorunun yanıtını ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen verdi. Dilmen katıldığı bir televizyon programında, sarı lacivertli yöneticilerin anlaştığı ismi duyurdu.
Fenerbahçe'yi yakından takip eden ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın yeni hocasını katıldığı bir televizyon programında açıkladı. İşte Dilmen'in konuya ilişkin yaptığı açıklama
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