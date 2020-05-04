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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Rıdvan Dilmen açıkladı

'nin yeni teknik direktörü kim olacak? merakla beklenen sorunun yanıtını ünlü spor yorumcusu verdi. Dilmen katıldığı bir televizyon programında, sarı lacivertli yöneticilerin anlaştığı ismi duyurdu.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI! DİLMEN AÇIKLADI

'yi yakından takip eden ünlü futbol yorumcusu , sarı lacivertli takımın yeni hocasını katıldığı bir televizyon programında açıkladı. İşte Dilmen'in konuya ilişkin yaptığı açıklama

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