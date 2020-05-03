03 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe yarın saha antrenmanlarına başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, yarın saha çalışmalarına başlayacak.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020
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FENERBAHÇE YARIN SAHA ANTRENMANLARINA BAŞLAYACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, yarın saha çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra 'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

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