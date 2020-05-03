Fenerbahçe yarın saha antrenmanlarına başlayacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, yarın saha çalışmalarına başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, yarın saha çalışmalarına başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.
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