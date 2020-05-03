03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da çifte harekat! Terim isimlerini verdi

Galatasaray'da çifte harekat! Terim isimlerini verdi

Önümüzdeki sezon kadroda daha fazla Türk oyuncuya yer vermek isteyen , transfer planlamasını buna göre yapıyor. Deneyimli teknik adam, ön libero ile sağ bek Mert Müldür’ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.05.2020
ABONE OL
GALATASARAY'DA ÇİFTE HAREKAT! TERİM İSİMLERİNİ VERDİ

Galatasaray'da gurbet operasyonu başlıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu , yeni sezonda planladıkları yerli ağırlıklı kadro doğrultusunda ve Mert Müldür'ü gözüne kestirdi. Sezon sona erdiğinde elinde tam anlamıyla bir ön libero kalmayacak olan Terim, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya giden Okay'ı ideal isim olarak belirledi. A Milli Takım'ın da değişmez isimlerinden olan Okay Yokuşlu'nun uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebileceğini düşünen Terim, gerekirse tecrübeli futbolcuyu bizzat arayarak ikna etmeye çalışacak. İspanyol kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Okay'ın Türkiye'ye dönmeyi kabul etmesi halinde, vakit kaybetmeden resmi teklif yapılacak.

TARİH BELLİ OLUNCA...
Fanatik'in haberine göre; Hedefteki diğer isim olan Mert Müldür, Rapid Wien'den İtalya'nın Sassuolo takımına transfer olurken, Avusturya vatandaşlığı bulunmasına ve üzerinde ciddi anlamda baskılar kurulmasına rağmen tercihini Türk 'ndan yana kullanmıştı. 21 yaşındaki sağ bekin büyük bir potansiyeli bulunduğunu tespit eden Terim, Okay Yokuşlu ile birlikte bu transferin de bonservisiyle birlikte gerçekleşmesini istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, liglerin başlangıcı ve sona ermesiyle ilgili detaylar belli olduktan sonra bu operasyon için kolları sıvamaya hazırlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA